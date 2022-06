Elezioni regolari: Tar respinge ricorso opposizione. Mastrocinque resta sindaco A Foglianise, la seconda sezione del Tar Campania non accoglie il ricorso della lista opposta

Le elezioni comunali del 2021 a Foglianise, che hanno portato all'elezione di Giovanni Mastrocinque per solo 4 voti sono valide.

Il Tar Campania, Seconda Sezione, ha decretato la nullità del ricorso proposto dai componenti della lista all'epoca opposta a Mastrocinque e guidata da Grazia Pedicini.

Ricorso che muoveva le basi da presunte irregolarità che si sarebbero verificate ai seggi, tra le schede nulle, il voto di elettori non vedenti e di cittadini Ue.

Nella Sentenza il Tar afferma che le operazioni elettorali si sono svolte correttamente e il numero di schede autenticate e non utilizzate risulta corretto. E le lacune nella verbalizzazione “degradano a mere irregolarità”. Il ricorso dunque, è stato respinto dalla sezione che si è riunita in camera di consiglio lo scorso 14 giugno 2022.