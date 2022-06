Centro destra, Forza Italia convoca tavolo di confronto Rubano fissa per lunedì 20 giugno l'incontro in vista dell'elezione del Presidente della Provincia

Lunedì 20 giugno alle ore 18.30 presso la sede della segreteria politica di Forza Italia Benevento (viale Mellusi n.36) è stato convocato il tavolo del centro destra sannita. Il tavolo avrà come tema centrale l’elezione imminente del Presidente della Provincia di Benevento.

“Noi siamo per il centro destra, sempre. - afferma il commissario Rubano – Pertanto, abbiamo rivolto un pragmatico invito ai partiti alleati di riunirci per il rilancio della coalizione, in vista del prossimo appuntamento elettorale di secondo livello. Sono certo che avremo un’adesione completa della coalizione. Nel frattempo continuerà la nostra azione di radicamento in ogni Comune della Provincia”.