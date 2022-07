Apb: "Piano traffico? L'oggetto più misterioso dell'amministrazione Mastella" "Si succedono gli esperti, ma nessun passo avanti: più facile fare piani per Città del Messico"

I consiglieri comunali di Alternativa per Benevento mettono nel mirino il Piano Traffico: “Continua la saga del piano traffico, l’oggetto più misterioso degli anni di amministrazione targata Mastella. Studi, convegni, proposte, esperimenti, si sono susseguiti a ritmo intenso senza che sia stato cavato un ragno dal buco. È stato ingaggiato un primo esperto, ovviamente retribuito, ma il piano traffico è rimasto una chimera. È stato ingaggiato un secondo esperto, ovviamente altrettanto retribuito, ma niente da fare, nessun passo avanti. Il piano traffico di Benevento, cittadina con poco meno di sessantamila abitanti, e per di più dotata di un valido reticolo di tangenziali esterne ed assi interquartiere, si conferma un vero e proprio rebus, una missione impossibile. Oramai costituisce materia di dibattito per i luminari della materia a livello mondiale, i quali si interrogano sul caso Benevento, dopo aver studiato quelli di più facile risoluzione di Città del Messico e Mosca. Ma mai disperare. Pare che la svolta sia vicina. Servono “solo” altri 120 mila euro. Altri 120 mila euro e avremo il piano. Altri 120 mila euro, e di sicuro un nuovo plotoncino di esperti tirerà fuori il coniglio dal cilindro. Altri 120 mila euro, e quelli sin qui spesi inutilmente saranno solo un brutto ricordo per le tasche dei beneventani”.