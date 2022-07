Lombardi: "Auguri a Bruno: ora tutelare le nostre eccellenze" Il presidente della Provincia: "Atto importante: segna la normalizzazione delle attività dell'Ente"

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, si è congratulato con Pino Bruno eletto stamani presidente della Camera di Commercio Irpinia Sannio, augurandogli buon lavoro.

«L’elezione del Presidente della neonata Camera di Commercio Irpinia Sannio», ha dichiarato Lombardi «costituisce un atto importante dal punto di vista istituzionale in quanto segna la normalizzazione secondo le norme statutaria delle attività operative dell’Ente Camerale nelle aree interne. La Camera di Commercio Irpinia Sannio ha competenza sul territorio di due Province della Campania del nord est, che vantano grandi e comprovate eccellenze in tutti i settori produttivi e che hanno straordinarie potenzialità e opportunità di crescita e di sviluppo da cogliere anche in una congiuntura così delicata e difficile quale quella che stiamo purtroppo attraversando. In tale contesto – ha concluso Lombardi -, sono certo che gli Organi elettivi della Camera di Commercio Irpinia Sannio, a cominciare dal Presidente Bruno, sapranno al meglio tutelare e valorizzare il territorio, le produzioni, i produttori sanniti e la stessa sede istituzionale ed operativa della Camera di Commercio di Corso Garibaldi di Benevento».