Serluca: già possibile effettuare iscrizione a mensa online Dal 25 al 30 settembre piattaforma attiva tramite Spid

L’assessore all’istruzione, Maria Carmela Serluca, rende noto che dal 25 luglio al 30 settembre è possibile effettuare l’iscrizione ai servizi di mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023.

La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente mediante la piattaforma, attivabile da qualsiasi PC o smartphone connesso alla rete, da parte del genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. L’accesso alla piattaforma sarà possibile, esclusivamente tramite SPID, direttamente dal link https://www.comune.benevento.it/portale/servizi-scolastici/ o per il tramite del sito web comunale dall’area tematica dedicata SERVIZI SCOLASTICI - REFEZIONE SCOLASTICA munendosi della Dichiarazione ISEE 2022 in corso di validità.

L’avviso, dove sono indicate tutte le informazioni necessarie, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento.