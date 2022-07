Ente idrico: ok a progetti per reti fognarie a Morcone e San Bartolomeo in Galdo Opere per un valore pari a 5 milioni di euro

Ente Idreico Campano: Il Comitato Esecutivo ha dato il via libera ai progetti definitivi che riguardano lavori di realizzazione e completamento delle reti fognarie nei comuni di Morcone e San Bartolomeo in Galdo. Le opere per un valore di circa 5 milioni di euro, sono contenute nell’Accordo di Programma sottoscritto da Ministero della Transizione Ecologica, Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Regione Campania ed Ente Idrico Campano per la realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato.

Nello specifico i lavori nel Comune di Morcone riguarderanno la realizzazione della rete fognaria in località Cuffiano per un importo di 2.002.080 euro, mentre per il comune di San Bartolomeo in Galdo il progetto prevede il completamento della rete fognaria del centro abitato per un importo pari a 3.114.914,08 di euro.

«Superare le procedure di infrazione europee legate alla depurazione - dice il Presidente Luca Mascolo - rappresenta un traguardo che la Campania aspetta da tempo e che vogliamo raggiungere il prima possibile per garantire all’Italia un risparmio di circa 60 milioni di euro che l’Italia versa a Bruxelles ogni anno e consentirà la realizzazione di infrastrutture indispensabili per per offrire ai cittadini campani un servizio efficiente. L’Ente Idrico Campano è impegnato per offrire soluzioni concrete e il massimo del supporto agli enti territoriali».