Provinciale Apice - Benevento, i lavori risultato di una battaglia del Pd L'intervento del segretario del circolo del Partito democratico di Apice, Giovanni Palermo

“Con enorme soddisfazione rileviamo (finalmente) l’avvio del rifacimento del manto stradale della Sp27 Apice-Benevento” così esordisce Giovanni Palermo, segretario del circolo Pd di Apice.

“Il recupero di una viabilità decente è uno degli obiettivi del mandato del consigliere provinciale Raffaele Bonavita, a cui va il nostro ringraziamento per le battaglie che sta conducendo in seno al consiglio provinciale insieme agli altri consiglieri di minoranza del gruppo Pd.

La manutenzione delle arterie stradali provinciali - continua Palermo - è un tema spinoso e sempre vivo, e per questo a noi molto caro, che coinvolge migliaia di cittadini che si spostano quotidianamente da un centro all’altro. Non a caso la viabilità è stata anche una delle intenzioni programmatiche del nostro candidato presidente Antonio Calzone. La SP27 Apice-Benevento era divenuta impraticabile oltre che altamente pericolosa ed era uno scandalo l’assoluta assenza delle istituzioni sovracomunali su tale problematica. Il lavoro che sta svolgendo il consigliere provinciale Raffaele Bonavita è fondamentale affinché le nostre comunità non vengano lasciate sole e senza rappresentanza.

Il partito democratico di Apice – conclude Palermo - è sempre pronto a fare la sua parte di spinta sulle cose da fare, e siamo convinti che il consigliere Bonavita, unitamente agli altri due consiglieri provinciali di minoranza, del gruppo Pd, possa continuare a portare avanti con fermezza e intransigenza le vertenze più importanti del nostro territorio”.