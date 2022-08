Il dono di un sannita a Papa Francesco: "Ecco gli Angeli Custodi" Un militare regala un ritratto al Pontefice con un collega scomparso

Il sindaco Domenico Parisi e l'Amministrazione comunale di Limatola esprimono vivi complimenti all'indirizzo di Giovanni Aragosa, 27enne concittadino in servizio come militare presso il Reggimento Lancieri di Montebello in Roma.

In occasione dell'udienza in Vaticano che il Santo Padre Papa Francesco ha concesso ai militari, infatti, Aragosa ha avuto modo di omaggiare il Pontefice di un ritratto, dal medesimo realizzato, raffigurante Sua Santità al centro con alla sua destra un Lanciere del Reggimento Lancieri di Montebello che ha perso la vita in un incidente stradale e, alla sua sinistra, il Granatiere del Reggimento Granatieri di Sardegna dell’Arma dei Carabinieri caduto nell'espletamento del servizio.

Tale quadro è intitolato “Angeli Custodi” e ha rappresentato il dono resi dalla Brigata Granatieri di Sardegna al Santo Padre.

Il momento, data la grande importanza, è passato in onda sulla prima rete nazionale nel contesto del Tg1.

Tutto ciò ha inorgoglito l'intera Comunità limatolese.

A Giovanni Aragosa il plauso dell'Amministrazione comunale di Limatola, certi di interpretare il sentimento dei concittadini tutti, in uno alla proposta di encomio solenne che l'Amministrazione comunale stessa intende conferire.