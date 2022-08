Mastella: "Strappo Calenda? Gran vantaggio per noi" Il sindaco: "Qui ce la giochiamo col centrodestra, ma noi abbiamo forza territoriale"

“Lo strappo di Calenda? Ci avvantaggia tantissimo, tantissimo”. Così Clemente Mastella, sindaco di Benevento e leader nazionale di Noi di Centro, all'indomani della decisione del leader di azione di abbandonare lo schieramento di centrodestra.

“Perderanno il 6-7 per cento: e considerando che quei voti sarebbero andati ai candidati di centrosinistra è chiaro per noi sui territori dove correremo ci sarà un grosso vantaggio”. E infatti anche tra le fila mastelliane si scaldano i motori, per una partita che si sarebbe riaperta: fila serrate e chiamata alle armi per tutti i protagonisti di Noi di Centro che dovranno contribuire al risultato.

Infatti lo stesso Mastella analizza: “Sul territorio ce la giochiamo col centrodestra: da un lato c'è il traino del nazionale per loro, dall'altro c'è la nostra forza territoriale, ma possiamo farcela”.

Stretta finale sulle candidature, con una certezza: “La senatrice Lonardo sarà capolista in tutte le circoscrizioni dove ci presenteremo”.