Civico 22: approvata l'ipotesi di candidatura di Moretti alla Camera "Candidatura che ci consente di esprimere la nostra spinta inedita di nuova politica"

Il coordinamento di Civico22 approva all’unanimità la candidatura di Angelo Moretti, leader e fondatore di Civico22, al collegio uninominale per la Camera dei Deputati per la coalizione di centrosinistra, attualmente composta da PD-VERDI/Sinistra Italiana-Più Europa ed altre forze politiche.

“I membri del coordinamento-spiegano- ritengono che la candidatura di Angelo Moretti, da indipendente del Pd per la coalizione di centro sinistra, consenta al movimento Civico22 di esprimere la propria spinta inedita di nuova politica, improntata alla preminenza delle relazioni umane ed all’ecologia integrale”.

Gli stessi dettagliano in merito: “Le ragioni che ci orientano a sostenere la candidatura di Angelo Moretti sono legate alla coerenza del percorso iniziato con la campagna elettorale dell’anno scorso, in quanto la candidatura verrà ufficialmente sostenuta dal partito a vocazione maggioritaria del centrosinistra che ha avuto il coraggio di proporre per primo il suo nome fuori dagli schemi, da Europa Verde, Sinistra Italiana e dalle forze politiche del cristianesimo sociale. Riteniamo che la vittoria o una buona affermazione di questa candidatura possa contribuire ad aprire un nuovo possibile scenario nella nostra provincia con nuovi protagonisti dell’impegno politico, riconoscendo cittadinanza politica alle spinte che vengono dal basso”

Il coordinamento infatti esprime apprezzamento per la designazione di Moretti da parte del Pd quale riconoscimento al lavoro innovativo svolto dallo stesso nel welfare e nel terzo settore, valorizzando proprio quel percorso emancipativo delle persone fragili che invece viene periodicamente denigrato da quei sistemi politici ispirati più a perpetuare sistemi clientelari che a difendere i diritti sociali. Civico22 chiede ad Angelo Moretti di impegnarsi per portare in politica nazionale, se eletto, quelle istanze di nuovo welfare, valorizzazione del genius loci e nuova ecologia integrale che sono alla base del manifesto politico dell’associazione.