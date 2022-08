Mastella: "Votare rappresentanti del territorio" "Bisogna saper ascoltare le voci provenienti dal Sannio"

Vertice mastelliano ieri all'hotel Traiano. Presenti all’appuntamento l’on. Sandra Lonardo, il consigliere regionale Gino Abbate, l’assessore comunale alle politiche sociali Carmen Coppola, il neo presidente della provincia Nino Lombardi, il sindaco di Calvi Armando Rocco e il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione.

Un meeting nato per definire programmi e strategie in vista della tornata elettorale del 25 settembre. Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, i nomi dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, questa sera il primo incontro con tutto il movimento di “noi Di Centro”.

“È necessario scegliere attraverso il voto - ha dichiarato il sindaco Clemente Mastella - un rappresentante del territorio che saprà, una volta eletto, ascoltare le voci provenienti dalla nostra provincia”.

Parole chiare e dirette quelle dell’onorevole Sandra Lonardo che con la passione e il temperamento che la contraddistinguono ha coinvolto i tantissimi presenti. “Il nostro è un obiettivo realizzabile se lo perseguiamo uniti, insieme. Oggi mi candido per continuare una corsa spezzata, ricca di presenze e interrogazioni in Senato. Desidero portare avanti il mio lavoro per il territorio che rappresento e che amo”.

Il consigliere regionale Gino Abbate ha rimarcato e sottolineato le tematiche portate avanti già in Regione. “Il mio programma elettorale - commenta il consigliere regionale - verterà su quegli argomenti per i quali mi sto battendo con fermezza a Palazzo Santa Lucia. Sanità, aree interne e attenzione al mondo scolastico”.