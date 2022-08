Paolucci (Fdi): "Centrodestra: occasione storica per aprire nuova pagina" "Bisogna dare atto alla Meloni di aver scelto di dare protagonismo al Sannio e alle aree interne"

Federico Paolucci, responsabile regionale aree interne Fdi (nei giorni scorsi in rotta col partito fino a presentare le dimissioni, polemica poi rientrata), interviene commentando quella che a suo dire è una grande occasione per il centrodestra: "Ringrazio Domenico Matera per avermi citato tra coloro che hanno contribuito a determinare delle condizioni di rappresentanza adeguate alle aree interne. Non credo di essere stato determinante. Spero che abbia dato un contributo benché minimo. Certamente bisogna dare atto a Giorgia Meloni di aver scelto di dare protagonismo alla nostra provincia ed alle aree interne in generale, determinando così una condizione storica per il centrodestra, che si trova a poter eleggere ben tre parlamentari tra Benevento ed Avellino. Sono sicuro che Mimmo Matera, a cui va il mio fraterno in bocca al lupo ed il mio totale sostegno, saprà rappresentare al meglio le esigenze dei nostri territori, spesso marginalizzati anche nella rappresentanza istituzionale. E lo stesso faranno i suoi colleghi eletti. È un’occasione storica per il centrodestra anche perché, con l’uscita di scena (parlamentare) dell’On. le Del Basso De Caro e con la presenza non determinante di Mastella, si sta per aprire una nuova pagina per il Sannio. Il centrodestra e FdI in particolare saranno i protagonisti di questa nuova stagione. Con umiltà, ma con competenza coerenza e determinazione".