Borrelli: "Mastella? Dopo elezioni spegnerà il telefono" Il consigliere regionale di Europa Verde: "Assurdo proporre indulto con recrudescenza criminale"

"Vorrei dire a Mastella che e' facile osare il proprio numero di cellulare in campagna elettorale (numero tra l'altro non personale), piu' difficile avere un numero sempre a disposizione della cittadinanza, come faccio io, attivo da anni. Dal mio modo di vivere la politica ritengo che avere un filo diretto con i cittadini e' fondamentale. Per questo da anni sono sempre pronto a rispondere a tutte le richieste che mi arrivano sulla linea telefonica wp alle dedicate. Purtroppo, come sempre accade, sono sicuro che il numero di Mastella come di altri esponenti politici, invece, sara' cancellato un minuto dopo la chiusura delle urne elettorali". Questo il commento del regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli alle parole di Clemente Mastella. "D'altronde non mi aspetterei cosa diversa da chi propone di far uscire tutti di galera. Il sindaco di Benevento, infatti, ha chiesto una nuova legge per l'indulto, una cosa davvero assurda in un momento storico in cui stiamo assistendo ad una vera e propria recrudescenza criminale. Ma fortunatamente sappiamo che si tratta di un fuoco di paglia da campagna elettorale", conclude Borrelli.