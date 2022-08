"Forza Italia è l'unico vero Centro, altri sono solo esperimenti locali" Il coordinatore nazionale di Forza Italia a Benevento: "La Campania sempre più protagonista"

“Non dobbiamo lasciare indietro nessuno, soprattutto le aree interne”. Lo ha rimarcato più volte, questo pomeriggio da Benevento il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani che con il commissario regionale ed eurodeputato Fulvio Martusciello ha presentato la candidatura alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Benevento - Alto Casertano, di Francesco Maria Rubano giovane sindaco di Puglianello. A fare gli onori di casa, il coordinatore cittadino Lucio Lonardo. Nel suo intervento Tajani ha rimarcato come la Campania debba essere sempre più protagonista nella vita economica e politica nazionale ed ha ribadito il ruolo centrale delle aree interne: “Ci sono tanti giovani che hanno il diritto di tornare a vivere e tante famiglie di poter continuare a lavorare. Punto sulle infrastrutture digitali e dei trasporti da sviluppare per rendere più competitive le imprese che operano sul territorio”.

No ad un Sud Piagnone il monito: “Il Sud da sempre ha dato il suo contributo. Se l'Italia è diventato il secondo Paese manifatturiero in Europa lo si deve ai lavoratori del Sud che sono andati a lavorare al Nord. Un capitale umano indispensabile, fondamentale e protagonista della crescita italiana. Come pure le miglia di giovani del Sud nelle forze dell'ordine che garantiscono al Nord la sicurezza dei cittadini. Il Sud devo tornare a produrre. Non serve assistenzialismo”.

E sulla coalizione che vede impegnata Forza Italia con Fratelli D'Italia e la Lega Tajani non ha dubbi: “Forza Italia è la pietra angolare della coalizione di Centrodestra. Un elemento di garanzia che anche sullo scenario internazionale offre garanzie e affidabilità. Noi siamo una garanzia per agevolare gli investimenti In Europa e non solo”. Concetto, quello di essere al centro ribadito più volte anche a chi ha ricordato l'idea del sindaco Mastella di voler mettere in piedi una coalizione di Centro. “Il vero centro siamo noi – ha rimarcato Tajani – il resto sono esperimenti di tipo locale che finiscono per avvantaggiare la sinistra. Siamo il partito Popolare Europeo in Italia, siamo gli eredi della politica di Alcide De Gasperi e don Sturzo e a quei valori ci ispiriamo”.

Parole di apprezzamento per il candidato Francesco Maria Rubano, sindaco di Puglianello: “Non solo un giovane sindaco che merita di essere valorizzato – ha rimarcato il coordinatore nazionale di Forza Italia –. Un amministratore che ha fatto bene ed ha attuato da amministratore la politica di Fi, a cominciare dalla riduzione della politica fiscale. Servono giovani che abbiano dimostrato di mettere in pratica le loro idee. Francesco Rubano lo ha fatto nel suo Comune e credo che lo farà anche nel parlamento Nazionale”.

“Con la mia candidatura in quota Forza Italia si è evitato che i territori del Sannio e dell'Alto casertano rimanessero privi di una rappresentanza in Parlamentare” le parole di Francesco Maria Rubano che ha ringraziato Tajani e Martusciello. “Infrastrutture con il raddoppio della Caianello, alta capacità e velocità ferroviaria, partite iva e agricoltura” al centro del programma del candidato Rubano per “dare una giusta risposta al territorio”.