Sguera (Azione): "Solidarietà ad agenti penitenziaria aggrediti" Il segretario provinciale di Azione: "Situazione insostenibile: preoccupa indifferenza istituzioni"

“Solidarietà e sostegno agli agenti della Polizia Penitenziaria di Benevento, ancora una volta aggrediti mentre svolgevano il proprio lavoro. Non si tratta di un episodio isolato, non è infatti la prima volta che accade e dispiace constatare che il tempo trascorre ma i problemi restano ancora tutti in attesa di risoluzione”.

Così in una nota stampa Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione Sannio.

“Come denunciato dai sindacati del settore, la situazione è oramai insostenibile – prosegue Sguera. Gli agenti in servizio sono pochi e quei pochi sono allo stremo, aumenta invece il numero dei reclusi: impossibile, in questo modo, assicurare condizioni di sicurezza per il personale della Penitenziaria e condizioni di vita dignitose per i detenuti”.

“Ma ancora più dei numeri – aggiunge il segretario provinciale di Azione – a preoccupare è l’atteggiamento ai limiti dell’indifferenza delle istituzioni. Le carceri italiane sono una bomba a orologeria ma si fa finta di non vedere cosa accade. Da parte mia – conclude Sguera – continuerò a sensibilizzare chi di dovere a intervenire. Occorre, però, uno sforzo totale e convinto della politica e dell’amministrazione penitenziaria. Altrimenti sarà solo questione di tempo e ci ritroveremo dinanzi all’ennesimo episodio di cronaca”.