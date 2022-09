Paolucci: "Viespoli ha ragione: aree interne e temi veri esclusi dal dibattito" "Candidati ridotti a fare passerelle ma non si discute di cose fondamentali come l'autonomia"

Le riflessioni dell'ex sottosegretario Viespoli con Ottopagine sui temi principali della campagna elettorale e sulle esigenze per Mezzogiorno e aree interne trovano l'apprezzamento di Federico Paolucci, storico esponente della destra sannita (oggi in polemica col suo partito, Fratelli d'Italia): "Viespoli - dice Paolucci si conferma il più lucido nell’analisi politica del territorio e non solo".



In particolare, secondo Paolucci, l'esigenza sarebbe portare il tema delle aree interne nel dibattito elettorale (e non solo), cosa che oggi a suo giudizio non è avvenuta: " Dispiace che il tema della consistenza e della coesione delle aree interne, intesa come la necessità che queste hanno di “contare” almeno nel rapporto di forza regionale, sia completamente scomparso proprio nel momento in cui se ne dovrebbe parlare. Cioè in campagna elettorale".



Si pensi, ad esempio, al tema dell'autonomia differenziata, fondamentale per il futuro di sud e aree interne a seconda di come sarà sviluppato: " Tema che non è scollegato dalle questioni nazionali se si pensa all’incidenza che l’autonomia differenziata sta avendo nel dibattito nazionale".



Preoccupante secondo Paolucci che il dibattito attualmente sia povero o totalmente assente su questioni fondamentali: " Ma ciò che spaventa è la straordinaria assenza di temi politici da parte dei candidati, ridotti a fare passerelle autoreferenziali. Sarebbe opportuno chiedere ai candidati al Parlamento alcune cose precise che ci riguardano da vicino. Ed avere risposte prima della campagna elettorale. Lo faremo. Spero con il contributo di idee dello stesso Viespoli"