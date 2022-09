Domani il ministro Orlando nel Sannio: visiterà la Cantina di Solopaca Con il titolare del dicastero al Lavoro, la candidata dem Antonella Pepe

Il ministro per il Lavoro Andrea Orlando sarà domani nel Sannio in visita alla Cantina sociale di Solopaca presieduta da Carmine Coletta, insieme alla candidata all’uninominale per i Democratici e Progressisti Antonella Pepe.

Il programma prevede alle 15.30 una visita presso la Cantina Sociale di Solopaca. Subito dopo, nella sala conferenze della Cantina, il ministro incontrerà gli organi dell’informazione, le rappresentanze sindacali e la cittadinanza.