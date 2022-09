Sannio: si chiude una campagna elettorale anomala (e noiosa). Ora il voto In molti hanno scelto di chiudere in provincia

Si chiude una campagna elettorale anomala: fredda, con pochi temi sul tavolo, affrettata e raffazzonata tesi quasi più ad arrivare finalmente al giorno delle urne che a ottenere l'attenzione dei votanti, notoriamente scarsa tra luglio e agosto.

Per il Sannio campagna senza botti dei candidati in campo.

Ha puntato sull'identità territoriale Sandra Lonardo, che ha chiuso a Piazza Roma la sua campagna elettorale, naturalmente assieme agli altri candidati sanniti del partito di Mastella Noi di Centro, Gino Abbate, Carmen Coppola, Antonio Di Maria, Armando Rocco. Una partita in cui punta a superare nell'uninominale Camera, con la sola forza del territorio, i competitor di centro, centrosinistra, Cinque Stelle e centrodestra: un all-in contro tutti insomma.

Per i candidati del Partito Democratico chiusura sul territorio: Antonella Pepe ha chiuso nella sua Apice assieme a Mino Mortaruolo e Angela Ianaro, Carlo Iannace ad Avellino e il commissario Boccia ha incontrato i militanti a Reino. Stefano Graziano a Gricignano d'Aversa e Susanna Camusso aveva partecipato a un evento a Benevento nella “sua” Cgil. Poi tutti a Roma per la manifestazione nazionale di Piazza del Popolo.

Campagna soft per il candidato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano che non ha voluto alzare i toni ed ha chiuso la sua campagna elettorale a Telese Terme con Tajani.

Idem Matera, candidato di Fratelli d'Italia che ha chiuso nella sua Bucciano dopo aver puntato molto sulla provincia nei suoi incontri più che sul capoluogo Benevento.

Una scelta simile l'ha adottata anche Alberto Mignone, candidato per la Lega, che ha illustrato i programmi di Salvini e del partito in diversi gazebo: sia in provincia che in città.

E dai gazebo ha chiuso la campagna elettorale pure la candidata del Movimento Cinque Stelle, Sabrina Ricciardi anche lei impegnata nella difficile sfida dell'uninominale.

Chiusura soft anche per Bepy Izzo, candidato di Italia Viva, dopo aver girato la provincia e per Antonio Del Mese di Azione che ha messo su una campagna allo stesso tempo old style e 4.0: basandosi sulla rete di amicizie e sui social.

Molto social anche la campagna della candidata di Europa Verde: Giuseppina Fontanella.

Nella sua Sant'Agata ha chiuso la campagna elettorale Giacomo Barone, candidato per il Pci, così come Pasquale Maglione, candidato di Impegno Civico ha chiuso ad Airola.