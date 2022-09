Mite (IV): "Serve coraggio e un paese efficiente, veloce, sburocratizzato" L'appello della candidata di Italia Viva

Appello al voto di Francesca Mite, Candidata al Senato nel Collegio Uninominale U02 Benevento (Avellino) con Azione e Italia Viva per la chiusura della campagna elettorale: "Sono stati giorni intensi, frenetici, in cui ho macinato tanti chilometri e ho avuto l’opportunità di incontrare tante persone, conoscere le loro storie, i loro sguardi, i loro sogni, le loro speranze. Ho incontrato, purtroppo, anche tante paure. Paure dettate dall’incertezza di questo tempo, di questo periodo di profonda incertezza che sta mettendo a dura prova tutte e tutti noi.



Ne parlo proprio oggi, in conclusione di questo viaggio, perché le paure incontrate non sono altro che le stesse identiche paure che mi hanno spinto a scendere in campo per l’interesse comune. Le nostre paure vanno governate, se prendono il sopravvento finiscono per renderci inermi.



Tutte e tutti il 25 settembre abbiamo l’occasione di governare le nostre paure esercitando un diritto e, di conseguenza, riponendo fiducia in ciò che ci rassicura.

Abbiamo le risorse del PNRR da spendere, risposte concrete da dare ad imprese e cittadini, crisi economica da governare ed inflazione da frenare. Per farlo ci vuole una buona dose di coraggio.



Ho scelto di stare con il Terzo Polo, pensando a mio figlio, al suo primo voto e alle paure che ho per il suo futuro. Non esiste voto utile se non ci sono soluzioni utili. In questa campagna elettorale vi ho raccontato che con noi, un Paese efficiente, veloce, sburocratizzato è concreto. Ora tocca a voi!"