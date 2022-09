L’appello al voto di Antonella Pepe: "O noi e il Sud o le destre" Candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’

“Ho voluto chiudere la mia campagna elettorale ad Apice, dove tutto è cominciato, tra i volti e tra le strade che hanno visto nascere, crescere e consolidarsi la mia passione per la politica. Un ritorno a casa dopo un viaggio lungo un mese. Settimane intense, bellissime". Così Antonella Pepe, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione dei ‘Democratici e Progressisti’ nel collegio uninominale di Benevento.

"Sono stata ovunque mi è stato chiesto di essere. E farò tesoro dei consigli che ho ricevuto, delle proposte che ho raccolto. Non dimenticherò né le speranze né le paure incontrate in questo percorso. Per come mi avete accolto, per l’affetto dimostratomi, ringrazio tutti. Ho fatto il possibile per trasmettervi le ragioni di un impegno che va oltre la mia persona perché racconta la voglia di riscatto di una generazione, di una comunità, di un territorio. Le parole d’ordine le conoscete: ambiente, istruzione, lavoro, sanità, Sud. Conoscete anche le nostre proposte. E penso anche sia chiara, ormai, l’importanza della posta in palio. Soprattutto qui. Nel Meridione, nel Sannio. Come mai era successo prima, in questa campagna elettorale si è infatti palesata con chiarezza e nettezza la diversità tra noi e gli altri, tra chi vuole unire e chi vuole dividere, tra chi crede che la nostra terra necessiti di trasformazioni profonde e radicali e chi crede nella conservazione e nella difesa dello status quo, tra chi rivendica il diritto a restare e chi spalanca le porte alla rassegnazione e a nuove diseguaglianze. Adesso, però, è tutto nelle vostre mani. Il voto di domenica - conclude Antonella Pepe - deciderà dove vogliamo vivere nei prossimi trent’anni. L’entusiasmo che ho visto crescere ora dopo ora, piazza dopo piazza, comizio dopo comizio, mi dice che ce la faremo. Non sarà un passato che non vuole passare a decidere il nostro futuro”.