Elezioni: alle 23 affluenza nel Sannio non arriva al 60 per cento Giù di 13 punti rispetto a quattro anni fa

In calo alle 23 l'affluenza nel Sannio: non arriva al 60 per cento, mentre quattro anni fa si attestò al 73,35 per cento. Un calo di circa 13 punti percentuali dunque che attestano comunque l'affluenza al top in Campania, davanti a tutte le altre province e al di sopra di circa 7 punti percentuali della media regionale.