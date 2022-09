Elezioni. Senato: primi dati dal Sannio, centrodestra avanti Coalizione al 39 per cento, Pd al 29

Primi dati dal Sannio per quel che attiene al Senato: quando sono 11 le sezioni scrutinate centrodestra avanti all'uninominale con Giulia Cosenza al 39 per cento e dunque a dieci punti percentuali di distanza da Carlo Iannace, candidato del Pd, al 29,7 per cento. Più distante il Movimento Cinque Stelle al 22,7 per cento. Al 5 per cento Italia Viva.