Elezioni: Rubano si prende anche Benevento città. La Lonardo terza Sfida combattutissima: secondo il M5S (che solo un anno fa non si presentava alle comunali)

Combattutissima la sfida per la Camera nel Comune di Benevento, dove partiti e coalizioni sono stati separati da pochissimi voti.

Davanti a tutti Francesco Maria Rubano, con il centrodestra al 25,75 per cento e con 6910 voti, poco distante Sabrina Ricciardi per il Movimento Cinque Stelle al 23,66 per cento con 6350 voti, terza Sandra Lonardo per Noi di Centro al 22,82 per cento con 6124 voti. Più distanziato il centrosinistra con Angella Pepe al 17,9 per cento con 4807 voti.



Separati dunque da una manciata di voti i primi tre competitors in città, dove solo un anno fa trionfava Clemente Mastella con 15mila voti e il Movimento Cinque Stelle scompariva dalle urne non presentando candidati.