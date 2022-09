Cacciano (PD): "Partecipo a tutti gli eventi...se sono invitato o ne ho notizia" Riferimento del segretario dem all'assenza alla conferenza post voto della candidata Antonella Pepe

Giovanni Cacciano, segretario provinciale del Pd sannita interviene per commentare il voto di domenica scorsa: " Il 25 settembre 2022 ha visto la più rovinosa sconfitta nella storia della Sinistra in Italia. Sia per quanto riguarda i numeri assoluti (Il peggiore dato di sempre!) sia e soprattutto per gli esiti.

La debacle del 2018 si accompagnò a ‘vittorie relative’ dei nostri avversari che, difatti, non ottennero maggioranze assolute in Parlamento.

La disastrosa sconfitta di domenica scorsa, invece, è connessa alla prima e storica vittoria delle Destre che possono anche vantare solide maggioranze alla Camera e al Senato.

Un esito ampiamente previsto che, purtroppo, non si è voluto evitare.

Con riferimento, infine, al non lusinghiero dato sannita, convocheremo appena possibile gli Organi del nostro Partito per le necessarie e puntuali ‘analisi del voto’, avendo cura di riportare correttamente ‘fatti, documenti, numeri e percentuali’. Noi usiamo fare così".



E poi nello scontro che si sta consumando con l'area del Pd sannita che si riconosce nel consigliere regionale Mortaruolo e nella presidente provinciale Antonella Pepe Cacciano aggiunge: "al solo fine di evitare ‘incomprensioni’ e ‘fantasiose ricostruzioni’, preciso che sono solito partecipare agli eventi cui sono invitato e di cui ho in ogni caso notizia".