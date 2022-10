Cimitero Benevento: ecco gli orari per la commemorazione dei Defunti Apertura dalle 7 alle 17 e 30. Navette dalle 7 alle 18 e 30 da Piazza Risorgimento e Cardinal Pacca

Il Sindaco on. Mario Clemente Mastella e l’Assessore ai Servizi Cimiteriali avv. Attilio Cappa comunicano alla cittadinanza che, dal 30 ottobre al 4 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti il Cimitero Comunale sarà aperto dalle ore 07.00 alle ore 17.30, con apertura eccezionale del Cimitero per il mercoledì, 2 novembre, in occasione della Ricorrenza dei Defunti, dalle ore 07.00 alle ore 17.30.

Navette per il cimitero di Benevento: ecco da dove

Anche quest’anno, in occasione della festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, dal giorno 30 ottobre al 2 novembre, sarà attivato il servizio di trasporto straordinario per il Cimitero con partenza da Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca e da Piazza Risorgimento dalle ore 07.00 alle 18.30.

Con l’occasione, inoltre, si avvisa la cittadinanza che nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre è stato disposto il divieto di circolazione autoveicolare dalle ore 07.00 alle ore 18.30 sulla via del Cimitero, con chiusura all’altezza dell’incrocio con via Ponticelli e all’incrocio della 90bis con via fontana Margiacca.

Divieto di Sosta a Benevento: orari e strade

Nei giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre è stato disposto inoltre, il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 07.00 alle ore 18.30, sulle seguenti vi. Cimitero, Piazzale Cimitero, Ponticelli, San Pasquale, piazza Arco Traiano e parte di Piazza Risorgimento e c.so Dante (tratto antistante Piazza Cardinal Pacca) viale Mellusi tratto riservato ai residenti adiacente il cordolo di delimitazione della piazza Risorgimento, con transennamento parziale per consentire il capolinea degli autobus Urbani con istituzione di aree di sosta per i veicoli autorizzati nella parte terminale del piazzale Cimitero.

Nell’invitare la cittadinanza a fornire la massima collaborazione evitando di utilizzare le vetture private nelle aree richiamate, si informa che è stato istituito il parcheggio a pagamento con applicazione della tariffa unica di € 1.00, dalle ore 8.00 alle ore 18.30 in piazza Risorgimento, nella zona già adibita a parcheggio e in quella mercatale, e in Piazza Cardinal di Pacca.

Il giorno 2 novembre alle ore 10.30, nel piazzale antistante la Chiesa Madre del Cimitero, è prevista la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da S. E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento con la partecipazione dei sacerdoti della città e delle autorità civili e militari.