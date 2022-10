Reddito di cittadinanza da rimodulare: il monito di Rubano Il deputato di Forza Italia: funzione sociale va garantita a chi oggettivamente non può lavorare

"Il reddito di cittadinanza, così com'e' articolato, produce una distorsione oggettiva del mercato del lavoro che danneggia le imprese, riducendo di fatto la capacita' produttiva del Paese. Insomma, e' un freno alla crescita. Serve rimodularlo, introducendo correttivi sul lato delle politiche attive del lavoro, cosi' come modalità più stringenti per quanto riguarda l'accesso”. Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.

Per Rubano dunque “la funzione sociale svolta dal Reddito deve essere garantita solamente a chi per motivi oggettivi non e' in grado di lavorare. Chi può, deve farlo. E con le più ampie garanzie. E' questa la sfida che il nostro governo deve intraprendere con coerenza e tenacia. Sfidando i pregiudizi”.

Secondo l'esponente di Forza Italia, dunque, “l'analisi dei flussi e' sotto gli occhi di tutti. Chiara. Cosi' limpida da non poter offuscare alcun ragionamento sulla indiscutibile necessita' di rimodulare la misura".