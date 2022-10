Movimento Cinque Stelle, prossimo incontro nel Sannio Giovedì all'appuntameto parteciperà pure il deputato Santillo eletto nel collegio Benevento/Caserta

Prosegue il percorso del Movimento 5 Stelle nel Sannio. Dopo le riunioni per il lavoro organizzativo della campagna elettorale per le Politiche che hanno confermato la incisiva presenza del Movimento, che rimane la formazione più votata nel Sannio, e l'adesione alla battaglia del Comitato ABC per l'acqua pubblica, il prossimo incontro (il 3 novembre, alle ore 19, presso la pizzeria Oasi di Benevento) avrà un intendimento più strettamente politico. Oltre alle senatrici uscenti Sabrina Ricciardi e Danila De Lucia, e i portavoce di Montesarchio, Orazio Gerardo, Carlo Izzo e Giusy De Mizio, sarà presente il deputato Agostino Santillo, eletto nel collegio Benevento/Caserta, e da poco nominato vicepresidente del M5S alla Camera. Il ritrovato entusiasmo e la voglia di partecipazione degli attivisti darà il via a quel radicamento territoriale fortemente atteso e per il quale saranno a breve resi noti gli aspetti formali per la costituzione dei gruppi territoriali con l'indicazione del coordinatore provinciale. Tanti i gruppi pronti a costituirsi a partire da quello del capoluogo.