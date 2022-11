Pnrr, Mastella preoccupato: ora accelerare Vertice a palazzo Mosti con la cabina di regia per le opere del Piano Nazionale di Ripresa

“Basta ritardi, ora dobbiamo accelerare”. E' l'imperativo del sindaco di Benevento che oggi ha riunito la cabina di regia predisposta dal Comune di Benevento per le opere del piano nazionale di ripresa e resilienza per fare il punto.

“Ho chiesto di rendicontare su tutti i progetti in campo” ha spiegato Mastella al termine del vertice a Palazzo Mosti. “Sono preoccupato che il Governo, pressato dalle difficoltà economiche e finanziarie derivanti dal caro energia, chieda all'Europa di utilizzare per questo motivo parte dei fondi del Pnrr”.

Il punto sulle opere del Pnrr

“Siamo in larga misura a buon punto” spiega il sindaco riguardo ai progetti in campo. Ma nei casi in cui dipende dal Governo non possiamo far molto. E richiama l'esempio della scuola Bosco Lucarelli da rifare “c'è qualche incongruenza”.

Sui progetti ammessi a finanziamento si dice soddisfatto “I fondi ottenuti non sono inferiori, secondo le stime, a quelli ottenuti da Napoli. Ma se i soldi non arrivano, facciamo fatica”. La nota dolente riguarda il progetto del Malies “Lì si è accumulato qualche ritardo. In ogni caso dobbiamo chiudere entro il 31 dicembre”.

Decreto aiuti, niente ai comuni. Sos all'Anci

“Dal decreto aiuti non c'è nulla per quanto attiene i Comuni, presto – dichiara - saremo in bolletta”. Difficoltà per le quali ho sentito Decaro e Fitto e che saranno al centro della prossima assemblea Anci di Bergamo, in programma a fine mese. I comuni - rimarca - sono trattati male, ho tentato di aiutare i cittadini di Benevento ma senza contributi è davvero complicato”.