Mastella: "Comuni con casse vuote: sostenete noi sindaci più che le Regioni" Il sindaco a Pientedosi: "Non ci danno niente e noi non possiamo perseguitare i nostri cittadini"

Bisogna mettere al centro e supportare "più i Comuni che le Regioni. Le casse dei Comuni sno a zero". E' l'appello che Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha rivolto al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che oggi ha incontrato numerosi primi cittadini nel comune irpino di Pietrastornina, sua terra d'origine.

Aree interne in sofferenza

Mastella ha posto in particolare il tema delle aree interne: "con le vicende del Piano di resilienza che stentano ad andare avanti - ha detto - sono queste le zone che rischiano di andare in maggiore sofferenza". E dunque "bisogna dare una mano ai sindaci. Non abbiamo avuto nulla anche nell'ultimo decreto, saltano le imprese artigiane o dei commercianti, bar e ristoranti chiudono, per fortuna abbiamo una depressione del prezzo del gas, che riesploderà, ma per l' elettricità l'impatto è enorme. Le casse dei comuni sono ridotte a zero, non possiamo perseguitare i nostri cittadini, riconosciamo la drammaticità del momento, c' è bisogno di qualcosa che arrivi nella nostra direzione per supportare il peso di un Paese che ha bisogno dell'articolazione istituzionale".

Regioni fanno gestione e non programmazione: così non va

"Ne hanno bisogno - ha aggiunto Mastella - più i Comuni che le Regioni. Le Regioni hanno assunto un vigore, che è scarsamente costituzionale, di fare gestione e non programmazione: bisogna fare l'inverso e dare la gestione ai Comuni e, in vista della prossima riforma, anche alle Province".