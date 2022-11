Benevento senza futuro: l'opposizione contro Mastella A Palazzo Mosti la minoranza attacca: manca il confronto perchè la programmazione è ferma

Un'opposizione ostruzionista? Assolutamente no. I gruppi di minoranza del Comune di Benevento non ci stanno e in un incontro a Palazzo Mosti hanno voluto mettere in evidenza quanto il loro contributo abbia prodotto ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione.

"Su troppi strumenti programmatici l'amministrazione è in grave ritardo" ha esordito la capogruppo del Partito Democratico, Floriana Fioretti che ha dunque analizzato le proposte presentate dai gruppi consiliari Alternativa per Benevento e Civico 22.

Fioretti: toni trionfalistici ma l'immobilismo resta

Un incontro in cui non sono mancate stoccate "Purtroppo i toni trionfalistici per annunciare i finanziamenti di Pnrr e Pics, contrastano con tante altre opere ancora tristemente ferme al palo. Pensiamo a Piazza Duomo e al Malies, ai lavori annunciati sulle scuole ma ancora tutti fermi”.

E quindi Fioretti si concentra sull'azione messa in campo con un dettagliato elenco delle proposte presentate, nel primo anno di consiliatura, dai gruppi Alternativa per Benevento e Civico 22.

Perifano: nessun ragionamento dietro ai progetti

"Saremo intransigenti nel controllo dell'attività amministrativa per denunciare ritardi e storture ma siamo anche aperti al confronto sulle attività programmatiche che invece, purtroppo, è il punto carente di questa amministrazione”.

Ha spiegato Luigi Diego Perifano di Alternativa per Benevento. “L'amministrazione è ferma al palo su tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione. In sostanza come si può operare un confronto programmatico se mancano proprio gli strumenti di programmazione?

Il Pnrr doveva essere occasioni di sviluppo, abbiamo la sensazione che si tratti di un piano straordinario per i lavori pubblici. Bene il maquillage alla città ma non si ragiona sul capitale umano”.

Moretti: carenti sui temi più importanti

Analizza in particolare il tema dei servizi sociali il consigliere di Civico 22, Angelo Moretti.

"Proposta, controllo e denuncia non sono mai mancati nel nostro lavoro - esordisce Moretti- rappresentando un'opposizione unita. Il dibattito nelle commissioni consiliari esiste e funziona. Purtroppo però le proposte non si incarnano nella vita della città”.

E chiama ad esempio due dinamiche. “Sul metodo è chiaro quel che si è verificato con la Casa di Jonas e l'ex cementificio Ciotta. Per quel che riguarda il sistema, invece, siamo a zero su “psichiatria e adolescenza” temi esplosi sopratutto dopo il covid. Non esiste un piano e non serve l'intervento dopo le risse notturne”.

Megna: toni inaccettabili, gli insulti sono la cifra stilistica del sindaco

La consigliera di Civico 22 si concentra soprattutto sulla questione che riguarda le scuole. “La chiusura delle tante strutture crea problemi e complicazioni alle famiglie. L'affare scuola è uno dei capitoli di spesa più importanti per la nostra città, era veramente necessario prevedere interventi così drastici?”.

Si dice poi “allarmatissima per la situazione Nicola Sala e Federico Torre”. “Il tono assunto dal sindaco a riguardo è inaccettabile – incalza – dopo anni di chiusure ingiustificate non accetteremo i doppi turni e più volte abbiamo chiesto possibilità di analizzare l'argomento ma veniamo sistematicamente ignorati”. E infine “Con i cittadini e con i consiglieri il sindaco usa un linguaggio ricco di insulti, è la sua cifra stilistica”.

Le proposte presentate dall'opposizione in un anno di consiliatura

Ambiente

Rimozione rifiuti lungo gli argini del fiume Calore (accolta);

installazione sistema di videosorveglianza lungo il fiume Calore (inevasa);

proposta affidamento controllo caldaie ad Asea (respinta); Bonifica falda acque pozzi Pezzapiana e Campo Mazzoni (inevasa).

Mobilità

proposta di modifica della pista ciclabile in via dei Mulini (inevasa); proposta azzeramento permessi e predisposizione nuovo regolamento mobilità in centro storico (inevasa);

proposta interporto passeggeri area terminal bus e strutture accoglienza turistica (respinta);

rivisitazione progetto uffici statali v.le Atlantici (respinta).

Digitale

la presentazione di progetti finanziati dal pnrr missione 1- investimento 1.2 “abilitazione al cloud per le pa locali”, 1.4 servizi e cittadinanza digitale (accolta).

Per il Pnrr

Masterplan per il Pnrr (respinta)

Bando Pnrr per villa dei Papi: realizzazione di uno spazio infanzia sul modello delle ludoteche di quartiere (respinta);

Attività Produttive

gestione unificata aree industriali Pip in capo all’Asi (respinta);

fiere e congressi: rigenerazione Ex Tabacchificio (centro congressi, arte/cultura/incubatore di imprese) (inevasa).



Lavori Pubblici

annullamento gara progetto Lumode (respinta);

attivazione procedure e accelerazione dei tempi di realizzazione gara ponte Serretelle (istruttoria);

accelerazione tempi di riapertura scuole Pacevecchia, Bosco Lucarelli, asilo via Torino, Silvio Pellico (respinta).



Cultura

partecipazione bando Cepell con progettazione integrate associazioni patto lettura (parzialmente accolta);

utilizzo fondo accoglienza studenti ucraini (inevasa);

istituzione film commission (istruttoria).

Istruzione

ricognizione istallazione sistemi purificazione e sanificazione aria delle aule – integrazione della dotazione per le scuole sprovviste (inevasa);

patto educativo territoriale/interventi di contrasto alla dispersione scolastica (parzialmente accolta).



Servizi sociali