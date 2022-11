Acqua non potabile a Benevento: Mastella chiede incontro al Prefetto "Con Asl, Arpac e Gesesa per definire un percorso condiviso per risolvere la problematica"

Ha chiesto un incontro al Prefetto il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, in merito alla situazione della potabilità dell'acqua, dopo che nella serata di ieri era stata emanata un'ordinanza volta a vietare il consumo di acqua potabile in diverse zone della città, servite dal pozzo di Pezzapiana, per via di valori anomali di tetracloroetilene.

Incontro con Asl, Arpac e Gesesa

Nella nota del sindaco infatti si legge: "In merito alla non potabilità dell’acqua in alcune zone della Città, il sindaco on. Clemente Mastella ha chiesto al Prefetto di Benevento dott. Carlo Torlontano, un incontro urgente con ASL, ARPAC e GESESA al fine di definire un percorso condiviso per la immediata risoluzione della

problematica e per l’adozione dei necessari provvedimenti tesi a ridurre il disagio per la comunità".

Discrepanze negli esami

Nell'intervista rilasciata ad Ottochannel il sindaco infatti aveva anche messo in evidenza la discrepanza tra i dati relativi agli esami effettuati da Gesesa, che restituivano valori normali dell'acqua, o in ogni caso non tali da sconsigliarne il consumo ad uso alimentare e quelli di Asl e Arpac che invece hanno evidenziato valori troppo alti di tetracloroetilene spingendo il sindaco nella serata di ieri a emanare l'ordinanza che ha vietato il consumo di acqua ad uso potabile