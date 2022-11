Acqua Benevento. Mastella: "Segnale importante da Regione Campania" Il sindaco: "Bene le misure e le risorse stanziate. Vicenda complicata che ho solo ereditato"

"Un segnale importante quello arrivato dalla Regione. Come promesso dal vicepresidente Fulvio Bonavitacola in occasione della recente riunione a Palazzo Mosti, la Giunta di Palazzo Santa Lucia ha approvato, nella giornata odierna, un pacchetto d'interventi per far fronte alla problematica idrica nella città di Benevento”, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.



“E' composto di tre misure: le risorse per le indagini approfondite e il piano di caratterizzazione a Pezzapiana, i fondi per la filtrazione a carboni attivi che altrove si è rivelato risolutivo per il problema tetracloroetilene e l'avvio dei lavori per la condotta che porterà in città l'acqua dai pozzi di Solopaca”, prosegue il Sindaco.

“Ringrazio il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il vicepresidente Bonavitacola per aver tenuto fede all'impegno assunto a Benevento. Da una vicenda complicata e sgradevole, siamo riusciti a ricavare risultati positivi che possono risolvere definitivamente una questione che esiste da decenni e che come molte altre ho ricevuto solo in eredità. Ma mentre gli altri proseguono lo sciacallaggio, noi operiamo per la comunità”, conclude il Sindaco.