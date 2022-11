Alta Velocità, sottosegretario Mit a Rubano: "Al lavoro per esecuzione opere" Ferrante scrive al sindaco di Telese e al deputato: "Confronto al Mit per esigenze territorio"

In merito alle criticità relative al III lotto dell'Alta Velocità Napoli Bari nella tratta Frasso Telesino Vitulano il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, con una nota inviata sia al sindaco di Telese Terme che al deputato sannita Francesco Rubano:

"Egregio Sindaco,facendo seguito alla Sua nota del 15 novembre u.s. ed anche in ragione dell'interessamento costante dell'On. Francesco Maria Rubano, sin dall'insediamento presso il MIT mi sono attivato nell'intraprendere le doverose interlocuzioni con RFI rispetto alla questione, orrnai non piu rinviabile, della realizzazione delle opere compensative dei lavori dell'Alta Velocita Napoli Bari nella tratta Frasso Telesino Vitulano. Pur consapevole dell'esistenza di un tavolo istituito presso la Regione Campania, proseguira il mio interessamento personale e quello del Ministero che ho l'onore di rappresentare, per quanta di competenza, con la reiterazione di dette interlocuzioni finalizzate ad esporre la necessità delle comunita interessate ad una celere definizione, approvazione ed esecuzione delle medesime opere. Colgo altresi l' occasione per invitarLa presso ii MIT al fine di un confronto che sia proficuo e fattivo rispetto alle esigenze del Suo territorio".