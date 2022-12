Compensazioni Napoli - Bari: incontro tra Mastella e i sindaci telesini Nel corso dell'incontro Mastella riferirà dell'interlocuzione con i vertici di Rfi

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il sindaco di Melizzano, Rossano Insogna, hanno convocato per domani 2 dicembre alle ore 11, presso la sala consiliare di Palazzo Mosti, una riunione dei sindaci per fare il punto sulla questione delle cosiddette “compensazioni” per i territori interessati alla realizzazione del raddoppio ferroviario per l’Alta Capacità della tratta Napoli-Bari.

All’incontro parteciperanno i primi cittadini di Dugenta, Amorosi, Telese Terme, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Torrecuso.

Sulla questione, com’è noto, dopo la convocazione dello scorso mese di giugno da parte del presidente della IV Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, non si è registrata alcuna novità.

Ragion per cui si è resa necessaria la convocazione di questa riunione nel corso della quale il sindaco Mastella riferirà anche dell’interlocuzione avuta in queste ore con i vertici di Rfi.