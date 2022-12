Eventi natalizi Benevento, Mastella: "Aspetto ancora lampadine da De Luca" Polemica del sindaco: "Non sono soddisfatto: a Salerno 2 milioni a noi nulla. Hanno sbagliato"

“De Luca ha detto che mi avrebbe dato qualche lampadina: la sto ancora aspettando”. Con ironia Mastella polemizza nei confronti del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per via dell'assenza di sostegno a Benevento e ad altri comuni per le manifestazioni natalizie.

“Capisco se non si dessero soldi a Benevento per darli a Ischia, ma allora dovrebbe essere così anche a Salerno. Nulla spiega 2 milioni a Salerno e 0 a Benevento".

Io uomo di istituzioni, forse più di De Luca

E il sindaco continua spiegando: "Non sono soddisfatto di quello che è capitato. Non faccio guerra alla Regione Campania: sono uomo di istituzioni, forse molto di più di quanto lo sia stato il presidente della Giunta. C'è disappunto molto vistoso rispetto a quello che si è verificato: i rapporti sono personali e non c'entrano, ma non faccio marcia indietro e non abbasso la testa. Hanno sbagliato, in un momento di difficoltà, molto semplicemente”.