Sabato il lancio della Federazione del Partito Comunista a Benevento Alla presenza del segretario regionale Gennaro Nenna

Sarà presentato sabato alle 18 l'attività politica del Partito Comunista a Benevento:

Un mondo è al crepuscolo, un altro sta sorgendo, sullo sfondo di un conflitto ormai dispiegato tra il senescente unipolarismo imperialista degli Usa e dei suoi vassalli ed un mondo multipolare in formazione. In questo contesto è sempre più evidente che le catene che legano l'Italia alla Nato e all'Unione Europea, implicano guerra e miseria per i lavoratori e per le masse popolari. Multipolarismo, battaglia per la sovranità nazionale e lotta per l'emancipazione delle classi subalterne (con annessa critica ferocissima alla gestione della pandemia) sono quindi inevitabilmente interconnesse. Questo non solo a livello globale, ma anche a livello nazionale e dunque locale. Nella Provincia di Benevento i problemi economico-sociali sono tantissimi, tra le cinque province campane è al primo posto per tasso di mortalità dal tasso (il più alto degli ultimi 20 anni: 12,9), quarto per la natalità (tasso di 6,7 in confronto al 2002 quando era al 9,1: cioè il numero di nuovi nati in rapporto alla popolazione residente, moltiplicato per mille, è a 6,7), al quarto per tasso di crescita ed al primo per età media ed indice di vecchiaia: TUTTI DATI NEGATIVI! E che dire del fattore emigrazione? I dati affermano che 1.000 sanniti, per lo più giovani, lasciano in media ogni anno la propria terra. La provincia di Benevento, 128,2 abitanti per km quadrato, fa registrare in termini percentuali dal 2019 al 2020, un meno 2,1%: meno 5.602 unità in valore assoluto, COME SE UN INTERO PAESE COME APICE, PIU’ 180 PERSONE, ANDASSE VIA CONTEMPORANEAMENTE! Siamo Comunisti e sappiamo bene che il nostro compito è quello di aumentare i diritti di lavoratori di tutto il mondo, ma la prima cosa da fare è di non abbassare quelli dei lavoratori Italiani: non è facendo diventare gli italiani più poveri che aiutiamo i lavoratori di tutto il mondo ma facendo in modo che i padroni capiscano che ci sono delle sacche di resistenza, per questo parliamo di “sovranismo”. Un sovranismo che non può che essere in antitesi totale al PD, alla Meloni e a tutto ciò che rappresenta la politica parlamentarista, opportunista, imperialista, guerrafondaia e filopadronale di destra e di sinistra! Dunque ai comunisti che lavorano dentro l'attuale fase storica si apre nuovamente la possibilità di giocare un ruolo nella storia lasciandosi alle spalle le proprie sconfitte. Quale tipo di organizzazione comunista è necessaria per affrontare le sfide attuali? Come e con chi costruire un fronte ampio di opposizione all'attuale sistema? Di questo e molto altro si parlerà nell’iniziativa promossa a Benevento dal Partito Comunista, SABATO 3 DICEMBRE, DALLE 18.00, AL CENTRO SPORTIVO “CRETAROSSA” IN VIA DELL’ESPERANTO (BENEVENTO), che ufficializzerà il lancio dell’attività politica nella provincia sannita, alla presenza di attivisti, medici, studenti ecc., con le conclusioni del Segretario Regionale e membro del Comitato Centrale del Partito Comunista, Gennaro Nenna.