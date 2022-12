Comune: nuovo consiglio comunale mercoledì Tra gli argomenti i regolamenti delle aree verdi e della Polizia Urbana

Il presidente Renato Parente ha convocato per mercoledì 7 dicembre alle ore 9:30 una nuova seduta del Consiglio comunale in modalità mista per la trattazione del seguente ordine del giorno:

approvazione del regolamento per l’utilizzo e la gestione di aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni;

riadozione e integrazione del regolamento di Polizia Urbana per il recepimento delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città (D.L. n. 14/2007 convertito in L. n. 48/2017);

approvazione del regolamento recante i criteri per l’inserimento di minori in strutture residenziali e modalità di integrazione delle rette da parte dei Comuni dell’Ambito Territoriale B1;

istituzione e approvazione del regolamento per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di rappresentanza intergenerazionale.

La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Comune.