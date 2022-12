Forza Italia: aderisce Rapuano. Rubano: "Puntiamo sui giovani" "Il partito cresce giorno dopo giorno"

“Forza Italia cresce tra i giovani e nel territorio, giorno dopo giorno. Accogliamo l’ingresso di Augusta Rapuano esprimendo sincere felicitazioni per la contestuale nomina a Coordinatore cittadino dei Giovani del partito. Complimenti al Coordinatore provinciale dei Giovani, Fiorenza Ceniccola, al Coordinatore cittadino di San Salvatore Telesino, Giuseppe Lavorgna e al suo vicario Rito Salomone per il lavoro messo in campo. Si parte dal risultato straordinario registrato a San Salvatore Telesino alle scorse elezioni politiche, ove Forza Italia è stato il primo partito superando di gran lunga tutte le liste supportate da esponenti politici locali. Questo primato impone a me e a tutta Forza Italia di prestare forte attenzione alle esigenze di una cittadina strategica per la valle Telesina e piena di risorse che meritano di essere valorizzate dal Governo centrale. Lavorerò insieme a tanti amici per questo obiettivo. Ad Augusta, giovane politicamente preparata e profondamente appassionata della propria terra, formulo sinceri auguri di buon lavoro”. Così il Commissario provinciale di Forza Italia, l’On.le Francesco Maria Rubano.