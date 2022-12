Raddoppio Telesina, Rubano: costante attenzione all'iter progettuale Non è più ammissibile ritardare sulla realizzazione di un'opera infrastrutturale attesa da anni

“Ho assunto in campagna elettorale, l’impegno di interessarmi in prima persona al monitoraggio delle attività propedeutiche ai lavori di adeguamento della statale Telesina, un’opera strategica per il Sannio e l’intera Campania, che porterà effetti positivi sull’economia e sulla crescita del territorio. Ad oggi l’Anas mi ha dato comunicazione che le attività progettuali relative al raddoppio del secondo lotto della Telese-Caianello sono in stato di avanzamento e che alcuni Comuni interessati dal tracciato sono stati sollecitati a trasmettere documenti urbanistici necessari per la stesura di una parte del progetto.” Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.

“Non è più ammissibile ritardare sulla realizzazione di una tale opera infrastrutturale, che il Sannio aspetta da anni senza avere risposte concrete da chi prima di me ha rappresentato per lungo tempo questo territorio. Finalmente ed in tempi celeri si è al lavoro per la realizzazione del raddoppio della strada statale Telesina, in sinergia con l’ANAS Campania che ringrazio per il proficuo e costante dialogo. L’obiettivo è rilanciare la viabilità del nostro territorio e favorire occupazione e turismo nelle nostre meravigliose comunità, che meritano l’occasione di essere valorizzate”. Così conclude Rubano.