Italia Viva, Izzo a Milano per l'assemblea nazionale: direzione "Scelta" Verso il partito unico con Azione. E sul Sannio: "Con Lombardi contro dimensionamento scolastico"

Domenica scorsa anche Bepy Izzo, coordinatore provinciale di Italia Viva, ha partecipato a Milano all’assemblea nazionale di Italia Viva. “Domenica scorsa - afferma Bepy Izzo - nel corso dell’assemblea nazionale di Italia Viva abbiamo approvato, in modo unanime, la proposta di federazione con Azione e col preciso impegno di Matteo Renzi ad essere, assieme a Carlo Calenda, in prima linea nella costruzione del progetto che approderà nel 2024 nel partito unico. Salute, cultura, Europa, lavoro, territorio, avvenire, con l’acronimo ‘Scelta’ - spiega Izzo - saranno invece i campi tematici che accompagneranno il tesseramento 2023 di Italia Viva, oltre che i temi centrali della prossima edizione della Leopolda che , dopo la pausa elettorale, si terrà l’anno prossimo.

Gettiamo le basi dunque di un percorso che ci accompagnerà alle Europee del 2024 quando - dichiara Izzo - con il partito unico e Renew Europe , puntiamo ad essere i più votati. Ovviamente l’impegno maggiore lo metteremo sempre in favore del Sannio e per questo annuncio il più convinto sostegno del coordinamento provinciale di Italia Viva all’iniziativa del Presidente della Provincia Nino Lombardi che mira a salvaguardare i già stringenti requisiti minimi di legge dettati per il mantenimento della dirigenza e dell’autonomia scolastica, opponendosi alla norma , prevista nel disegno di legge di bilancio 2023, che innalza a 900 in luogo degli attuali 600 il numero minimo di studenti iscritti per conservare l’autonomia scolastica .

Si tratta - conclude Bepy Izzo - di una norma che svantaggia chiaramente le istituzioni scolastiche della nostra provincia e di tutte le aree interne . Chiederemo l’intervento e il sostegno della nostra deputazione Nazionale e Regionale”.