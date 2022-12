Napoli - Bari, sindaci al ministero ma "Senza Regione ed Rfi è solo passerella" Riunione il 22 dicembre, ma gli stessi sindaci attaccano: "A cosa serve? Non risolve nulla"

Apprendiamo dalla stampa che il giorno 22 dicembre presso il Ministero delle Infrastrutture è convocata una riunione dei sindaci di BENEVENTO, Dugenta, Melizzano, Amorosi, Telese Terme, Castelvenere, Solopaca, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Torrecuso presso gli uffici del Sottosegretario Ferrante per discutere delle problematiche relative alla realizzazione della Napoli-Bari e del tema delle compensazioni in particolare. E' opportuno sottolineare che presso la Regione Campania è istituito un apposito tavolo tecnico, che come coordinamento dei sindaci abbiamo chiesto di riunire, unitamente a Rfi e Ministero delle Infrastrutture. Pertanto detta riunione convocata dal sottosegretario Ferrante, senza la Regione Campania e Rfi è destinata ad essere l'ennesima passerella senza nessuna prospettiva di soluzione delle problematiche".

Lo scrivono in una nota congiunta il sindaco di BENEVENTO Clemente Mastella ei sindaci dei Comuni di Dugenta, Melizzano, Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, Ponte e Torrecuso. "Rinnoviamo pertanto l'invito alla Regione Campania - aggiungono i primi cittadini - di riunire il tavolo tecnico e al sottosegretario Ferrante chiediamo, per evitare ulteriori e inconcludenti riunioni, di riconsiderare detta convocazione, aggiornandola con la presenza della Regione Campania e di Rfi".