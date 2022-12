Chiesa di Santa Sofia, Abbate: chiesto stanziamento di 100mila euro Il consigliere regionale ha presentato un emendamento per la valorizzazione del sito Unesco

“Ho presentato un emendamento in Commissione Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio con l’obiettivo di ottenere lo stanziamento di 100mila euro per la valorizzazione della chiesa di Santa Sofia di Benevento”. Ad annunciarlo il consigliere regionale Luigi Abbate.

“Si tratta di un sito di interesse culturale e storico – evidenzia l'esponente del consiglio regionale - inserito nella lista dei beni immateriali dell’Unesco e come tale necessita di tutte le attenzioni da parte della Regione Campania”.

Le misure regionali a sostegno del patrimonio culturale

“Così come previsto dal disegno di legge relativo alle 'Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023 e precisamente all'articolo 15 del Capo IV;Misure per il patrimonio culturale immateriale della Campania, anche la chiesa di Santa Sofia, al pari di altri, dispone di tutti i requisiti necessari alla ricezione del sostegno economico regionale”.