Civico 22 si riunisce: eletto il nuovo coordinamento Il prossimo 16 gennaio l'elezione del nuovo segretario

Domenica 8 gennaio 2023 si è riunita l’assemblea di Civico22 presso la sede di via Napoli. All’ordine del

giorno, diversi punti preceduti dalla relazione introduttiva del presidente Moretti e l’elezione per il rinnovo

del coordinamento del movimento civico. Moretti ha evidenziato gli ottimi risultati raggiunti dal movimento in ambito locale, nazionale ed internazionale: dalla attività di opposizione in seno al Consiglio Comunale alle attività di ascolto e progettazione sul territorio provinciale, dalla strutturazione di una sede associativa presso una moderna “casa del popolo” ( nella stessa palazzina della sede è stato avviato un doposcuola gratuito e diversi esponenti di Civico22 hanno assunto l’impegno di supportare le attività educative per ragazzi in difficoltà) fino alla grande organizzazione messa in campo per far arrivare interi TIR di aiuti materiali in Ucraina.

Lo stile operativo e progettuale di Civico22 caratterizza questa piccola ma significativa soggettività politica che, come aveva promesso ai suoi elettori, non si è sciolta come neve al sole dopo la campagna elettorale, ma è più viva di prima. L’assemblea è stata anche l’occasione per ribadire l’impegno di Civico22 a tessere una rete di forze politiche in difesa della corretta gestione dell’acqua pubblica e del futuro del distretto Sannio dell’Ente Idrico Campano.

Civico22 metterà a disposizione le sue competenze nelle prossime competizioni comunali in provincia di Benevento, per quei territori e quei gruppi che vorranno ispirarsi alle pratiche di progettazione partecipata e all’impegno civico di prossimità. Passando al secondo punto all’ordine del giorno i presenti hanno eletto all’unanimità il nuovo coordinamento di Civico22, con conferme e novità rispetto al precedente organismo.

Compongono il coordinamento: Angelo Moretti, Anna Rabuano, Antonella Casani, Argemino Parente, Domenico Varricchio, Donatella Intorcia, Elide Apice, Gabriella Debora Giorgione, Giovanna Megna, Giuseppe De Ioanni, Loredana Vecchi, Marina De Stasio, Nazzareno Iarrusso, Pino Iorio, Raffaele Arigliani, Rossella Matrangolo, Silvio Baccari, Umberto Ficociello. Tra questi componenti il prossimo 16 gennaio verrà eletto il nuovo segretario politico dell’associazione.