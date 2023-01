Piano periferie: riprendono i lavori in via Lungosabato Matarazzo Saranno rifatti i marciapiedi e completata la pista ciclabile

"E' prevista per la giornata di lunedì 16 gennaio, la riapertura del cantiere a Lungosabato don Emilio Matarazzo, dove con le risorse del Piano periferie saranno rifatti i marciapiedi e completata la nuova pista ciclabile", è quanto comunicano in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello.

Il Comune di Benevento ha chiesto e ottenuto dal Provveditorato alle Opere pubbliche la restituzione del tratto di cantiere che va dall'area del ponte Pagliuca fino a quella del parcheggio dello stadio Ciro Vigorito.



"In questo modo sarà possibile portare a termine - spiegano il sindaco e l'assessore - un importante progetto di riqualificazione urbana che prevede la rifunzionalizzazione delle carreggiate mediante il progetto degli stalli di sosta, delle fermate per i mezzi pubblici, degli attraversamenti con particolare attenzione alle intersezioni a raso con la preesistente rete carrabile. Inoltre è stata prevista una rete del verde pubblico, integrata con quella esistente, che consiste nell’introduzione di aree verdi atte ad ospitare specie arboree autoctone distribuite funzionalmente e gerarchicamente lungo la viabilità in oggetto. Inoltre la realizzazione di una pista ciclopedonale con l’introduzione di corsie ciclabili in sede propria".



Il Provveditorato alle Opere pubbliche ha conservato l'uso di un tratto di cantiere nella parte centrale per serbare l'accesso al fiume Sabato dove sono in corso lavori di arginatura e un'area di cantiere dal lato opposto a quello dove si svolgeranno i lavori del Piano periferie. In quest'ultima area, ponte Silvano Pagliuca-Santa Maria degli Angeli, l'amministrazione comunale ha esortato il Provveditorato alle Opere pubbliche a garantire il decoro del sito, in passato teatro di episodi di abbandono abusivo di rifiuti e incuria.