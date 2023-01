Appia in Lista Unesco, Lombardi: "Parte essenziale della storia del Sannio" Il presidente della Provincia: "Convinti che questo attestato servirà ad incrementare turismo"

Dichiarazione del Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi a seguito della firma del protocollo d'intesa per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Unesco della Via Appia



"La Via Appia, la "Regina viarum", è parte essenziale della storia del Sannio ed anzi direi che le pagine fondamentali della storia di questo territorio e la sua stessa economia sono state costruite nel corso dei secoli proprio da questo leggendario tracciato di Appio Claudio Cieco.

Attraversata in tutta la sua estensione dalla "Regina viarum", la Provincia di Benevento è, dunque, in prima linea per il prestigioso riconoscimento da parte dell'Unesco. In questi ultimi mesi, come Provincia, abbiamo lavorato anche per la ripresa dei tracciati storici e

devozionali che attraversano il territorio sannita e, ovviamente, siamo sempre stati determinati per la consacrazione di questa straordinaria arteria sul percorso Roma - Puglia. Siamo convinti che questo fondamentale ed insigne attestato dell'Unesco rappresenterà un motivo in più per la crescita dei flussi turistici che vogliono ri-scoprire anche i centri delle aree interne appenniniche, ricchissimi di storia, di cultura, di monumenti, di arte, di paesaggi meravigliosi. Vorrei esprimere il sincero e sentito ringraziamento per il lavoro di tanti intellettuali, di tanti cultori, di tanti amanti della storia e delle radici del nostro Paese, di uomini e donne delle Istituzioni pubbliche e private che si sono battuti per anni per giungere a questa giornata che vede riuniti insieme tante Regioni, Province, Comuni, la Pontificia Commisione di Archeologia Sacra, Università, il MInistero della cultura per celebrare uno straordinario Patrimonio dell'Umanità".