Caso cinghiali, Palladino: "Miei appelli inascoltati, ma meglio tardi che mai" Il consigliere: "Quando ho segnalato il problema sono stato lasciato solo"

Piccata nota del consigliere comunale Marcello Palladino sul caso cinghiali:

"Apprendo dalla stampa locale che giovedì prossimo si terrà un incontro operativo nella sala Giunta a Palazzo Mosti, con tutte le Autorità competenti al fine di affrontare la problematica dei cinghiali in città.

Lo scrivente Consigliere comunale, pur mettendo in risalto la problematica sin dal mese di maggio 2022, attraverso mail agli organi competenti e articoli sulla stampa locale, non ottenne purtroppo nessun riscontro.La questione fu affrontata dal sottoscritto in solitudine che peraltro, venne invitato presso gli Uffici della Regione Campania di Benevento, dal Funzionario competente, dott. Porcaro che, sempre disponibile, illustrò in dettaglio le iniziative assunte dall'Ente regionale anche sul territorio beneventano. Diversi furono gli avvistamenti degli ungulati in più zone della città. Lo scrivente fu contattato da alcuni allevatori, preoccupati del fenomeno e da molti agricoltori che, purtroppo, avevano subìto danni a causa della devastazione provocata dai cinghiali alle colture, poiché in cerca di cibo. Molti agricoltori purtroppo, neanche denunciano più i danni provocati dai cinghiali, preoccupano tra l'altro i sinistri stradali oltre al pericolo costituito dagli ungulati che raggiungono diverse abitazioni sia in città che in periferia. Certamente è necessario salvaguardare l'incolumità pubblica, i raccolti e al contempo gli stessi animali che risalendo i fiumi e non avendo cibo a disposizione, giungono nel centro urbano. Una cosa è certa. Quell'allarme dal sottoscritto lanciato diversi mesi fa, restò inascoltato e, quell'auspicato Tavolo tecnico che lo scrivente invocò, non si tenne mai. Comunque, meglio tardi che mai."