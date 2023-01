Pd, Bonaccini arriva nel Sannio Il 20 gennaio farà tappa a Benevento

Il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, candidato alla Segreteria nazionale del Partito Democratico, ha concordato con il Segretario Provinciale della Federazione di Benevento, Giovanni Cacciano, e con Umberto Del Basso De Caro la presentazione Sannita della sua proposta congressuale il prossimo 20 gennaio, alle ore 20:45 presso l’Hotel Villa Traiano di Benevento.

“Stefano Bonaccini farà tappa nella nostra Provincia per una sera per confrontarsi, scambiare idee e opinioni nello spirito di un nuovo Partito Democratico che si rilanci partendo dai Territori”, dichiarano i due coordinatori provinciali del comitato “Sannio per Bonaccini” Pasquale Orlando e Floriana Fioretti.

Curerà gli aspetti organizzativi dell’evento di venerdì prossimo la neo coordinatrice della sezione cittadina del comitato “Sannio per BONACCINI”, avvocatessa Antonella Calandrini, da anni impegnata nel terzo settore e nell’associazionismo, già coordinatrice della Cellula Coscioni Benevento per la tutela e la promozione dei diritti civili a livello locale.