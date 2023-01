Dissesto idrogeologico, Rubano: "Chiesi incontro a Lombardi: mai avuto risposta" Il deputato poi spiega: "Chiesto e ottenuto incontro con ministro Fratin per il 10 febbraio"

Nuovo sopralluogo di Francesco Maria Rubano a Sant'Agata de'Goti dopo il crollo al cimitero, e il tema del dissesto idrogeologico al centro dell'interesse del deputato, non altrettanto però, secondo l'esponente di Forza Italia per la Provincia di Benevento, che parte dal tavolo tecnico che si è tenuto ieri a Durazzano in merito alla strada provinciale 122: “Il sindaco di Durazzano è stato fortunato ad avere la disponibilità della Provincia di Benevento col presidente Lombardi che ha partecipato ad una riunione in loco. Un anno fa circa io chiesi lo stesso intervento a Lombardi relativamente ad un'esondazione del Volturno che invase aziende e abitazioni nel mio territorio, richiesta che feci come sindaco, ma non ebbi neppure risposta. Qualcosa di irrituale: un sindaco scrive chiedendo un incontro, con tanto di report fotografico della situazione ed un presidente di Provincia non riscontra né con un sì né con un no in merito alla richiesta”.

Dati in circuito Rendis...perché solo ora?

E Rubano rincara la dose: “Evidentemente questa Provincia è sensibile solo a determinate realtà: lo dimostra il fatto che ieri siamo stati informati che sarà volontà dell'ente caricare sulla piattaforma Rendis il progetto relativo al rischio franoso della provinciale “Durazzano – Sant'Agata”...già, e perché non è stato fatto prima? Si ravvisa una Provincia che accelera molto sulla presentazione e sulla copertura finanziaria di progetti relativi ad alcune realtà mentre altre non rientrano come priorità nell'agenda politica. E' un fatto grave”.

Ok incontro con ministro Ambiente

E nel merito del progetto Rubano spiega: “In ogni caso ci siamo fatti carico su questa sollecitazione circa la piattaforma Rendis: ho ottenuto stesso ieri nel corso della riunione un incontro col ministro dell'Ambiente, l'amico Gilberto Frattin e ci sarà il 10 febbraio. In quella data gli illustrerò il rischio frane in quella zona. Non ho la bacchetta magica né faccio miracoli, ma c'è un impegno costante. Se la Provincia avesse una condotta celere e super partes, e se non ci fosse una Regione che dimostra ogni giorno di fregarsene delle aree interne, il circuito istituzionale avrebbe più concretezza”.

Serve politica super partes

Un tema troppo importante la difesa del territorio secondo Rubano e che dovrebbe essere oggetto di attenzione a prescindere dalle appartenenze politiche: “In campagna elettorale per le politiche un consigliere provinciale di quest'area dispensava attraverso messaggi WhatsApp che conservo, e che non ho usato in campagna elettorale perché sono una persona per bene, rassicurazioni e garanzie circa una mole di finanziamenti enorme che sarebbe arrivata tramite la Provincia in caso di vittoria di Mastella. Nonè accaduto, e mi auguro che presto si possa voltare pagina anche nell'ente Provincia col ritorno al voto del popolo. Serve una politica super partes in grado di essere presente nelle realtà al di là delle connotazioni politiche”.