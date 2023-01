Dimensionamento scolastico: "In finanziaria c'è provvedimento devastante" Lombardi: "Si prevedono 146 fusioni in Campania, taglio 500 ata e cancellazione 292 dirigenti"

Torna sul dimensionamento scolastico il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi: "Una inchiesta a firma di Marco Esposito su “IL MATTINO” del 29 gennaio conferma le profonde preoccupazioni espresse dalla Provincia di Benevento, dapprima il 5 dicembre u.s., con il Presidente Nino Lombardi, e quindi il 16 dicembre u.s., dal Consiglio Provinciale a voti unanimi, sugli effetti devastanti di una norma contenuta nella Legge di Bilancio statale in materia di dimensionamento scolastico".

Il provvedimento, disse in quei giorni il Presidente Lombardi, «si tradurrà in una vera e propria decimazione delle Dirigenze scolastiche

nel territorio delle aree interne e periferiche». Nell’inchiesta di Esposito, infatti, si legge: «La stretta sulla scuola non colpirà solo i presidi, ma anche i bidelli. La Campania è prima nella lista delle Regioni per accorpamenti di istituti: 146 fusioni. Il taglio dei collaboratori Ata è stimabile in 500 unità e si somma alla cancellazione di 292 dirigenti. La tabella con la proposta di accorpamenti fra istituti è sul tavolo della Conferenza delle Regioni

per un’intesa che in base alla legge di bilancio del 2023 va trovata entro il 31 maggio, in assenza della quale deciderà entro giugno il

ministero dell’Istruzione. Le fusioni tra scuole sono concentrate nel Mezzogiorno con il 70% del totale, dato prevedibile sia a causa del

forte calo demografico sia per una situazione preesistente più frammentata».

Commentando l’articolo il Presidente Lombardi ha dichiarato: «Era fin troppo facile la previsione delle devastanti conseguenze per i servizi e

per la stessa qualità della vita nelle aree periferiche del Mezzogiorno conseguente all’introduzione del limite minimo di 900 alunni iscritti

per ciascun Istituto scolastico di primo e secondo grado. Per le aree interne collinari e montane meridionali, nelle quali si registrano da

anni forti fenomeni di desertificazione sociale, di denatalità e di crollo demografico, i numeri degli alunni iscritti erano e, purtroppo,

restano impietosi: ne deriva che, in base alla Legge di Bilancio, verranno accorpate quasi tutte le Scuole. Come già fatto appena un mese

or sono, rinnovo l’appello alla mobilitazione delle Istituzioni locali, della Regione Campania, dell’Anci, dell’Upi, dell’Uncem, affinché in

sede di Conferenza Stato - Regioni nei prossimi giorni si trovi il modo per riconoscere la situazione particolare in cui versa l’area

meridionale. Giudico questa misura governativa in materia di dimensionamento scolastico grave quanto il progetto di Autonomia

differenziata per le Regioni. E’ necessario, dunque, che si attivi da subito un’azione di contrasto politico-istituzionale ai più alti livelli

di responsabilità. Tale azione non ha nulla a che fare con gli orientamenti politici di ciascuno: la Scuola è un presidio fondamentale

ed irrinunciabile di civiltà e di legalità, oltre che ovviamente di cultura. Soltanto in qualche raro Paese si pongono limiti e/o

addirittura si combatte l’accesso all’istruzione scolastica per tutti: non possiamo accettare che in Italia si comprima in modo forte e brutale

il diritto allo studio ed anche quello al lavoro ed all’occupazione per i tanti operatori che collaborano alla tenuta di questa Istituzione».