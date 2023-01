Vertenza Cam, Matera: "Vicino ai lavoratori: attivo per evitare licenziamenti" Il Senatore Fdi "Verificare tutte le strade possibili per salvaguardare posizioni lavorative"

"Apprendo con preoccupazione delle evoluzioni che si stanno registrando presso l'azienda Cam di Paolisi ove il management - come da fonti giornalistiche - sembrerebbe volere attuare il licenziamento di 50 unità lavorative. Cinquanta persone, principalmente provenienti dal territorio caudino, che rischiano di ritrovarsi senza reddito. Attiveremo tutti i canali possibili per poter interloquire con l'azienda e comprendere se i piani di riorganizzazione possano prevedere una formula alternativa rispetto a questo taglio netto e troppo duro da poter essere metabolizzato.

Il licenziamento è sempre un atto doloroso, ma lo è ancora di più in questo momento storico di forte crisi e flessione.

Sono vicino alla causa di questi operai presso i quali mi recai la mattina stessa della mia elezione.

Ora come allora rinnovo il mio impegno a poter verificare tutte le strade possibili nell'ottica di salvaguardare tutte le posizioni lavorative."

Lo ha dichiarato il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera.